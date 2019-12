Lewis Hamilton termine la saison en beauté

publié le 02/12/2019 à 11:17

En signant ce dimanche 1er décembre sur le circuit de Yas Marina la 84ème victoire de sa carrière, le sextuple champion du monde termine la saison de la plus belle façon.

Pour sa 11e victoire de l’année, le pilote Mercedes parti en pole position a mené la course de bout en bout, terminant largement en tête devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Lewis Hamilton couronné depuis le Grand Prix des Etats-Unis le 3 novembre aura donc joué le jeu jusqu’au bout de la saison, une saison où il ne fut jamais menacé pour l’obtention de son sixième titre mondial. Ce dernier Grand Prix de la saison n’aura par contre pas réussi aux Français. Romain Grosjean sur sa Haas ne termine que 15ème alors que Pierre Gasly victime d’un accrochage dans le premier virage finit 18ème.

La saison 2019 s’achève donc sur le sacre de Lewis Hamilton, sur la confirmation que Max Verstappen est, malgré son jeune âge un immense pilote et que Charles Leclerc, pour une première saison au sein d’une grande écurie (Ferrari) a confirmé tout le bien que les observateurs pensaient de lui.

Deux pilotes présents cette année dans le championnat du Monde ne sont pas reconduits pour la prochaine saison. L’Allemand Niko Hulkenberg chez Renault et le polonais Robert Kubic chez Williams

La saison 2020 débutera mi février par les essais de pré-saison à Barcelone. Une saison qui comptera pour la première fois vingt-deux Grand-Prix dont le retour du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort et l'apparition du Grand Prix du Vietnam sur le circuit urbain de Hanoï

Trois Français auront un volant pour la saison 2020. Pierre Gasly et Romain Grosjean confirmés dans leur écurie respective et Esteban Ocon qui arrive chez Renault après une année passée comme pilote d’essais chez Mercedes. Le premier Grand Prix de la saison se déroulera en Australie le 15 mars.