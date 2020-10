publié le 31/10/2020 à 09:28

Huit mois après, le tournoi des Six Nations va enfin rendre son verdict avec en match de clôture ce soir, le choc entre le XV de France et l'Irlande. Coup d'envoi à 21h05 au Stade de France. Les bleus peuvent encore espérer remporter la compétition, ce serait une première depuis 10 ans, un véritable événement, quelque peu entaché par l'absence de public.

Sans un faux pas en Écosse avant la première vague, ils auraient joué ce soir pour le Grand Chelem, sans une dérogation accordée aux sports professionnels à l'amorce de la seconde vague, ils n'auraient pas joué du tout. Les hommes du XV de France ont donc bien des raisons de se sentir privilégiés, même s'il s'agit de disputer ce soir un match à huis clos.

"C'est triste oui forcément, mais ça fait déjà quelques mois qu'on joue sans supporters. On ne s'habitue jamais à ça, on n'a pas le choix c'est comme ça, mais je pense qu'ils sont derrière nous derrière leurs télés", a témoigné le talonneur Camille Chat avant d'ajouter : "On pense à tous ces clubs qui ne peuvent plus jouer tous les week-end, c'est important de les représenter en gagnant et en faisant des bons matchs".

Gagner c'est une chose, mais remporter le tournoi en est une autre. L'Irlande et surtout l'Angleterre qui joue cet après-midi face à l'Italie, sont mieux placées.

À écouter également dans ce journal :

Attaque à Nice : L'enquête progresse deux jours après l'attentat qui a coûté la vie à trois personnes à Nice. Une nouvelle personne a été placée en garde à vue hier soir : un homme de 35 ans, soupçonné d'avoir eu des contacts avec le terroriste la veille de son passage à l'acte.

Emmanuel Macron : Le chef de l'État s'est entretenu avec le Pape François vendredi. Emmanuel Macron lui a assuré qu'il continuerait de lutter sans relâches contre l'extrémisme afin que tous puissent vivre leur foie dans la paix et sans craintes. Le souverain pontife lui a exprimé en retour son soutien fraternel aux Français.

Samuel Paty : Le ministère de l'Éducation nationale a finalement décidé de modifier la journée d'hommage à Samuel Paty, prévue lundi. La rentrée scolaire aura finalement aux horaires habituels et non à 10h comme annoncé cette semaine.