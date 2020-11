Quinté+ du samedi 31 octobre 2020 à Chantilly : les pronostics

publié le 30/10/2020 à 18:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 31 octobre 2020 à Chantilly, le Prix de la Vierge de Lorette. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. Plat. 1.200 mètres. Ligne droite. Purs-sangs de 3 ans et plus.

Ce quinté pourrait bien se révéler après coup comme l'un des plus compliqués de l'année. Quoi qu'il en soit, les gagnants devraient en avoir pour leur argent. Nous adorons, le mot est faible, le 15 Kiloecho. Nous l'attendions à ce niveau depuis l'an passé et il ne nous a pas déçu lors de sa dernière course, qui fait référence dans l'étude de ce quinté. 3e ce jour-là, il peut cette fois briguer la victoire.

Base logique de l'épreuve, le 6 Kilfrush Memories se sort de tous les terrains et de toutes les situations. 4e derrière notre favori, il a sa place dans les cinq premiers, à la condition bien évidemment de ne pas avoir les yeux trop cernés en cette fin de saison. On reprend évidemment le 7 Bakoel Koffie, 5e dans la course de référence, et on se méfie du 13 Baileys Blues.

La forme primant la classe en cette fin de saison, notre dernière minute, le 4 King Robbe, a tout pour vous plaire. Il possède son brevet de nageur, vient de s'imposer sur cette surface à Longchamp sur une distance plus longue, mais il s'était bien comporté sur celle qui nous intéresse en septembre à Fontainebleau. En pleine forme, son entourage l'a supplémenté, ce qui veut dire qu'il a payé un engagement de dernière minute plus cher que le prix normal. Cela sent bon.

Les pronostics :

15. Kiloecho

6. Kilfrush Memories

7. Bakoel Koffie

13. Baileys Blues

4. King Robbe

2. Pradaro

1. Gold Step

9. Theory of Time



La dernière minute :

4. King Robbe