LeBron James : l'arrêt cardiaque de son fils causé par une maladie congénitale

Crédit : Alex Bierens de Haan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bronny James et son père LeBron James.

Bronny James, fils de la star du basket LeBron James, s'était écroulé en plein entraînement, victime d'un arrêt cardiaque le 24 juillet. Transporté à l'hôpital, sa famille avait donné des nouvelles plutôt rassurantes sur son état de santé.

Il semblerait qu'une maladie congénitale soit la cause de cet accident cardiaque. "Il s'agit d'une (...) déficience cardiaque congénitale qui peut et qui sera traitée", a précisé la famille du basketteur, qui évolue avec l'équipe de l'université de Californie du Sud, à Los Angeles. "Nous sommes confiants en ce qui concerne la récupération totale de Bronny et son retour au basket dans un futur très proche."

Cet arrêt cardiaque avait inquiété les supporters de la discipline, tant Bronny James, âgé de 18 ans seulement, incarne l'un des plus grands espoirs de sa catégorie d'âge. Beaucoup espèrent le voir un jour évoluer aux côtés ou contre son père, le mythique joueur des Lakers. Ce dernier, âgé de 39 ans, a lui aussi indiqué à plusieurs reprises qu'il prolongeait sa carrière dans l'espoir d'affronter son fils dans la ligue.

