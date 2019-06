et Léa Stassinet

publié le 02/06/2019 à 10:13

Du 1er au 10 juin, plus de 500 événements autour du vélo auront lieu sur tout le territoire, durant cette nouvelle édition de "La Fête du vélo". "Il y aura des sorties vélo pour les débutants mais aussi pour les confirmés, mais aussi des ateliers autour de la mécanique et de la maniabilité", explique sur RTL Isabelle Gautheron, Directrice technique nationale de la Fédération Française de Cyclotourisme.



"Tout le monde peut venir, c'est gratuit", a ajouté celle qui "conseille" le casque mais "n'est pas pour le rendre obligatoire". "On préfère faire de la pédagogie", poursuit Isabelle Gautheron qui affirme qu'au sein de la Fédération, 98% des cyclistes portent un casque.

La Directrice technique nationale a profité de son passage sur RTL dimanche 2 juin pour évoquer les offres de vélo en libre-service, et notamment les Vélib' mis en place à Paris.Une initiative qu'elle salue : "Ça a fait un grand bien au vélo ! Ces opérations de vélo en liberté ont permis à des citoyens citadins de redécouvrir le vélo".

Et que pense Isabelle Gautheron des "concurrents" du vélo comme la trottinette ou le gyropode ? "La cohabitation est très compliquée, il faudrait aménager des pistes cyclables plus larges, plus adaptées à ce partage", conclut-elle.