Stationnements en ville : "Il faut sortir du tout voiture", dit un député LaREM

publié le 31/05/2019 à 14:59

Des milliers de places de stationnement bientôt supprimées dans nos villes et nos villages. Un amendement préconise d'interdire de se garer sur cinq mètres en amont des passages piétons, au nom de la sécurité. Le texte a été adopté dans le cadre de la "loi mobilité" qui doit être votée en fin de semaine prochaine. Une interdiction qui existe depuis 2015 dans le code de la route.



"C'est une recommandation (...) qui a déjà été mise en oeuvre par un certain nombre de métropoles", précise Jean-Luc Fugit, député du Rhône et auteur de cet amendement qui "va avoir pour conséquence de supprimer un certain nombre de places de stationnement pour les voitures", dit-il. Cette suppression des places en ville "permettra en revanche d’accueillir le stationnement pour les vélos", ainsi que davantage de sécurité pour les piétons.

"Il faut sortir du tout voiture", estime l'auteur du texte qui risque de déplaire aux automobilistes. Le député tente de les rassurer. "Le nombre de places dont on parle est relativement limité : ce sont des places par rapport aux passages piétons", insiste-t-il. "On n'est pas en train de dire que l'on supprime toutes les places de stationnement en ville", fait valoir le député du Rhône qui prône "un meilleur partage de l'espace lié à la mobilité".