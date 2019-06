Le Swim Run : la course de l'extrême à Berck-sur-Mer

publié le 28/06/2019 à 16:36

Ces courses sont des passages quasi obligés pour les sportifs d’endurance qui souhaitent s’aligner sur des trails de plusieurs centaines de kilomètres. Parmi les "Swim Run" les plus réputés, l'Authieman de Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais qui attire dans un cadre naturel majestueux, des dizaines de sportifs de l’extrême dont Xavier Gautier, 33 ans, commercial et Vincent Humez, 48 ans, informaticien.



Depuis plusieurs mois, ces deux amis s’entraînent six fois par semaine pour relever l'un des principaux défis de leurs vies : courir 34 kilomètres entre dunes et forêts et nager près de 7 000 mètres dans des eaux à 16 degrés. Pour atteindre leur objectif, ils ne négligent aucun aspect dans leur préparation : alimentation, hydratation, récupération et coordination de leurs efforts. Leur souhait : acquérir suffisamment d'endurance pour tenir les six heures de course.