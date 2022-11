Le rugby est-il toujours un sport de combat ?

Exclu lors de la victoire contre l'Afrique du Sud samedi (30-26), Antoine Dupont a écopé de quatre semaines de suspension pour son placage en l'air sur l'ailier Cheslin Kolbe. Alors Pieter-Steph Du Toit, le troisième ligne sud africain n'a écopé que de trois semaines pour son coup de tête contre le centre français Jonathan Danty.

Cette victoire française contre l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, a marqué les esprits au niveau des impacts, de la violence et de l'intensité. Avec pas moins de 5 protocoles commotion durant la rencontre, le match nous a rappelé que le rugby n'était pas simplement un sport d'évitement mais aussi un sport de combat collectif.

Seulement depuis des années, les joueurs sont mieux encadrés, protégés et surveillés mais surtout plus préparés. Ceux sont devenus des athlètes encore plus complets. Alors les puristes apprécieront les grandes envolées, les cadrages débordements ou encore les chistéras. Mais ils apprécieront aussi les gros contacts, un bon déblayage, un gros tampon...

Et comme disait Walter Spanghero, l'illustre deuxième ligne de l'équipe de France : "On prend goût aux douleurs que le rugby provoque. Un match qui ne fait pas mal est un match raté."

