Justine Dupont, la Française qui défie les plus grosses vagues de la planète

publié le 10/02/2019 à 17:29

"J'ai eu beaucoup de chance". Justine Dupont, surfeuse professionnelle française de 27 ans, a été gravement blessée lors des championnats du monde de surf de grosses vagues à Hawaï en novembre dernier. Aujourd'hui, elle est en rééducation intensive à Capbreton dans les Landes.



"Je marche depuis cette semaine bien, correctement", a-t-elle confié au micro de RTL. "Il faut apprendre la patience, la remise en question, c'est beaucoup de travail mental et physique parce qu'il faut que mes muscles se reconstruisent" a ajouté celle qui collectionne les titres de championnes en surf mais aussi en stand up paddle et en longboard et dont les vagues de trente mètres de haut ne lui font pas peur.

Face à la rééducation, Justine Dupont ne lâche rien pour revenir au plus haut niveau mais le chemin est encore long. "Je ne me mets pas de pression sur le temps", assure celle qui séjourne face à l'océan. "J'ai besoin de cette force".