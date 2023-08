JO Paris 2024 : Rihanna, Valérie Hénin, Waze ... Le portrait de Magda Wiet-Hénin

Nom : Wiet-Hénin

Prénom : Magda

Âge : 27 ans, bientôt 28.

Taille : 1m73

Discipline : le Taekwondo.

Meilleure performance : récemment, championne du monde donc je pense que c'est ma meilleure performance en attendant Paris 2024.

Fille de : Valérie Hénin, ancienne championne du monde de boxe.

Des frères, des sœurs : oui, un petit frère et une petite sœur.Originaire de : Nancy.

Surnom : J'ai pleins de surnoms, Mag, Maggie, mais surtout Mag.

Principale qualité : dans le sport, je dirais que c'est mon mental, j'ai souvent envie de gagner et c'est aussi un défaut quand on joue aux cartes, par exemple.

Principal défaut : mon caractère, j'ai un caractère bien trempé. Dans la vie sportive, c'est cool, mais dans la vie perso ça peut être un petit peu embattant pour ceux qui vivent avec moi.

Études : j'ai fait une licence RH, et là, je viens de finir mon master de management à Lyon.

Idole : je réponds toujours la même chose, je pense que c'est ma maman, elle m'inspire au quotidien. Elle est toujours là quand j'en ai besoin, elle comprend mon métier et du coup, elle sait aussi comment m'aider et pour moi c'est très important.

Un lieu : la plage.

Un vêtement : une brassière.

Un mot : merci, c'est un mot qui tient beaucoup à cœur à ma maman et c'est important de remercier ce qui nous aide au quotidien et puis voilà, ça fait toujours plaisir, un petit merci.

Une couleur : le jaune.

Un animal : un chien.

Son préféré : j'aime beaucoup danser, donc je dirai un petit son américain ou un son latino sur lequel on peut se déhancher

Films ou séries : alors c'est vrai que les séries, c'est un peu énervant parce que j'ai tendance à regarder la série d'un coup, donc étant sportive de haut niveau, quand on commence à 20h et que l'ont fini la série d'un coup, ça ne fait pas un bon combo. Donc plutôt un film, au cinéma, ça permet de se retirer du quotidien.

People préféré : Rihanna, parce qu'elle est hyper inspirante, j'aime sa musique, j'aime aussi le fait qu'elle soit entrepreneuse et voilà c'est stylé.

Une application préférée : Waze, simple et efficace. Je n'ai pas un hyper bon sens de l'orientation, donc j'ai toujours Waze ou Itinéraire.Les débuts : à l'age de 6 ans.

D'autres sports : J'ai fait l'école du cirque, le basket, le judo, de la batterie.

D'autres passions : j'ai une passion pour la cuisine et les voyages.

Péché mignon : j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que je suis assez gourmande, heureusement que je m'entraîne beaucoup.

Un geste pour la planète : je prends des douches très courtes, j'ai le record des douches très courtes à la salle, je bats toutes les filles.Meilleur souvenir : le moment où je me qualifie pour les jeux 2021 et où ma vie commence vraiment à bien s'articuler. Je prends du plaisir tous les jours, dans ma vie sportive comme dans ma vie perso et du coup, j'ai trouvé un certain équilibre.

Un rêve : être championne olympique, ce rêve-là, il me tient à cœur depuis que je suis toute petite. Je vais vraiment m'entraîner dur pour pouvoir y arriver.

Tu seras où le 26 juillet 2024 : j'espère que je serai à la cérémonie d'ouverture parce que c'est vrai qu'en 2021, je n'y aie pas assisté et ça m'a laissé un goût amer donc là, j'espère être avec l'équipe en train de rigoler et de prendre plein de souvenir.