JO Paris 2024 : Bruce Willis, "Million Dollar Baby", les jeux de Tokyo... le portrait d'Alexis Hanquinquant

Nom : Hanquinquant.Prénom : Alexis.

Âge : 37 ans.

Taille : 1m95.

Discipline : Triathlon, Paratriathlon.

Handicap : amputé des jambes, donc amputé tibial.

Fils de : Jean-Marie, conducteur de travaux, à la retraite et Lydie, mère au foyer.

Frère ou/et sœur : un frère Tony, cavalier professionnel.

Enfant(s) : deux enfants, Enzo et Lola.

Origine : de Normandie bien-sur, Yvetot.

Surnom : certains m'ont appelé The Beast (donc la bête en anglais) et d'autres Energizer.

Meilleure performance : avoir gagné Tokyo et j'espère que la prochaine sera celle d'avoir gagné Paris.Principale qualité : obstiné.

Principal défaut : têtu.

Études : maçon de base.

Autre langue (s) : le cauchois, mais ça ne compte pas, parce qu'il n’y a pas beaucoup de monde qui le parle, et malheureusement, j'aimerais l'anglais, mais insuffisant.

Un personnage célèbre : peut-être Capitaine Crochet pour le coup.

Un lieu : une salle de sport.

Un vêtement : je serais un maillot de bain, à la cool.

Un mot : sourire.

Une couleur : vert.

Un animal : je serais un lézard, comme ça si jamais on devait me couper quelque chose, ça pourrait repousser.

Son préféré : je n'ai pas vraiment de sons préférés, j'aime vraiment tout. Je suis un peu plus Hip-hop, on va dire.

Films ou séries : film, Million Dollar Baby. Les séries, ça prend trop de temps, ça m'énerve.

People préféré : pour la carrière, Bruce Willis.

Une application préférée : WhatsApp, pour communiquer avec la famille, c'est indispensable.Les débuts : débuts sur le tard, car accident tragique de travail et donc réellement une carrière de triathlon qui se lance vers les 28 ans - 29 ans.

D'autres sports : je suis vraiment un amoureux du sport en général, si j'ai l'occasion de faire un match de badminton avec ma femme, j'y vais, si je peux faire un coup de ski avec Alain Bernard, j'y vais, je suis un grand passionné de sport et c'est avec un grand plaisir.

Meilleur souvenir : c'est difficile entre un père de famille, la naissance de ses enfants, le mariage avec ma femme, la victoire de Tokyo, je voudrais mettre tout ça dans un pot et on mélange tout.

Le pire souvenir : c'est le 5 août 2010, mon accident, c'est un moment tragique dans une vie, mais c'est comme ça, c'est ce qui m'a aussi construit aujourd'hui en tant qu'homme.

Un rêve : être heureux dans ma vie, comme je le suis aujourd'hui, le plus longtemps possible et qu'il y ait des gens heureux autour de moi, parce qu'en ce moment, c'est un peu morose. De la gaieté, du bonheur et de la bienveillance, ça fait du bien.

Péché mignon : la gourmandise avec des desserts un peu trop chargés à des moments.

Ton geste pour la planète : je suis triathlète, donc je me déplace énormément à vélo, en natation ou en course à pied, donc malheureusement à cause des compétitions, je suis amenée à prendre l'avion, mais voilà, j'estime être le plus écolo possible.

Un souvenir des jeux : la victoire de Marie-José Pérec à l'Atlanta, 1996. Je suis de 1985, donc j'ai 11 ans à cette époque-là et c'est incroyable, cette course, elle est magique. C'est ce qui m'a donné aussi envie de m'intéresser au sport de manière générale et au haut niveau parce que ce sont des grands champions et des grandes championnes comme ça qui font vibrer et qui font rêver.Tu seras où le 28 août 2024 : certainement bien habillé, pour aller défiler pour la cérémonie d'ouverture des jeux paralympiques, est-ce que j'aurais un beau drapeau dans les mains ou pas, je ne sais pas, mais j'espère. Ça me ferait vraiment vibrer d'être capitaine de cette délégation, d'essayer d'apporter de la transmission et du partage pour les plus jeunes, un peu de folie aussi pour essayer de galvaniser cette délégation paralympique à aller chercher un max de médailles sur ces jeux.