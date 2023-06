Comment Usain Bolt est devenu l'homme le plus rapide du monde

ON VOUS EN REPARLE - L'homme qui court le plus vite au monde : Usain Bolt

ON VOUS EN REPARLE - L'homme qui court le plus vite au monde : Usain Bolt

Le 16 août 2009, en plein championnats du monde de Berlin, ce que Usain Bolt vient d'accomplir défie l'imagination : deux records au 100 mètres parcouru en 9 secondes 58 et au 200 mètres, en 19 secondes 19.



Le Jamaïcain était le grand favori, lui qui avait déjà créé un exploit en 2008 aux Jeux Olympiques de Pékin avec un premier record : 9 secondes 69. Un an plus tard, l'octuple médaillé d'or olympique battra donc son propre record aux championnats du monde de Berlin.

Ces victoires qui font d’Usain Bolt le plus grand sprinteur de tous les temps et sans doute le plus connu. En plus de ses exploits, sa personnalité est flamboyante. Usain Bolt est un bosseur mais aussi un fêtard, qui n’hésite pas à esquisser quelques pas sur la piste quand il gagne.

Usain Bolt c’est aussi ce geste des bras, comme un arc tiré, visant le sommet. La Foudre (c’est son surnom) est une rock star qui attire les foules là où il va.

Le Jamaïcain a pris sa retraite sportive en 2017. Ses records au 100 mètres et 200 mètres n’ont jusqu'ici jamais été battus.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info