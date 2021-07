JO 2021 : Riner, Manaudou, Daudet, Neveu... Tous les Français en lice vendredi 30 juillet

Toutes celles et ceux qui suivent les Jeux Olympiques de près ou de loin l'attendent, entre inquiétude pour son genou gauche et espoir de voir le colosse de 2,04 m et 139 kg décrocher son troisième sacre olympique. Teddy Riner dispute son tournoi des +100 kg, vendredi 30 juillet à Tokyo.

Son premier combat, un 16e de finale contre l'Autrichien Stephan Hegyi, est programmé peu après 4h heure française. Les éventuels 8e et quart s'enchaîneront. La demi-finale aura lieu peu après 10h, la finale vers 11h50. Chez les dames, la représentante française en +78 kg est Romane Dicko.

Les premières médailles pour la délégation bleu-blanc-rouge pourraient tomber dans la nuit avec le BMX. Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu chez les hommes, et Axelle Etienne chez les femmes, sont en demi-finales à partir de 3h. La finale hommes est fixée à 4h40, la finale femmes à 4h50.

Podiums en canoë, escrime, tir, tir à l'arc, trampoline ?

Les autres chances de médailles sont nombreuses pour ce septième jour de compétition. En canoë-kayak (K1), Boris Neveu vise clairement le podium pour ses premiers JO. Demi-finales à 7h00, éventuelle finale à 9h. En escrime, place à l'épée par équipes messieurs avec Yannick Boral, Romain Cannone, Alexandre Bardenet et Ronan Gustin. Quart de finale à 4h25, éventuelle demie à 6h40, match pour la 3e place à 11h30, finale à 12h30.

En tir, Céline Goberville et Mathilde Lamolle sont alignées au pistolet 25 m (qualifications à 2h, finale à 7h). En tir à l'arc, Lisa Barbelin dispute son 8e de finale à 2h56. Éventuel quart à 8h, demie à 8h45, finale à 9h45). Enfin, en trampoline, Léa Labrousse dispute les qualifications à 6h. La finale est fixée à 7h50. En "athlé", Morhad Amdouni dispute la seule finale du jour, celle du 10.000 m (13h30).

Florent Manaudou en séries du 50 m nage libre

Eux ne visent pas encore de médaille mais ne sont pas moins attendus pour autant : les nageurs et les premiers Français engagés en athlétisme. Du côté des premiers, un homme va attirer la lumière : Florent Manaudou dispute les séries du 50 m nage libre à partir de 12h, en compagnie de Maxime Grousset, brillant 4e du 100 m.

Il y aura aussi Mehdy Metella en demi-finale du 100 m papillon messieurs (3h30) Marie Wattel et Mélanie Hénique en séries du 50 m nage libre dames (12h23) et les séries du relais 4x100 m 4 nages messieurs (14h10).

En athlétisme, Rénelle Lamote est engagée sur les séries du 800 m (3h25), Wilfried Happio et Ludvy Vaillant celles du 400 m haies (4h25), Djilali Bedrani, Louis Gilavert, Alexis Phelut celles du 3.000 m steeple (2h30), Lolassonn Djhouhan est en qualifications du lancer du disque (2h45), Rouguy Diallo débute le triple saut (12h05).

Équitation et voile

En équitation, place au début du concours complet (épreuve de dressage, 1er jour) pour Christopher Six avec Totem de Brecey à 2h34 et Nicolas Touzaint avec Absolut Gold*HDC à 11h52. En golf, Antoine Rozner et Romain Langasque entament leur 2e tour à partir de 0h30.



En voile, seront sur l'eau Jean-Bapiste Bernaz (Laser messieurs, régates 9 et 10), Marie Bolou (Laser Radial dames, régates 9 et 10), Jérémie Mion et Kévin Peponnet (470 messieurs, régates 5 et 6), Camille Lecointre et Aloïse Retornaz (470 dames, régates 5 et 6), Lucas Rual et Emile Amoros (49er messieurs, régates 7, 8 et 9), Lili Sebesi et Albane Dubois (49er FX dames, régates 7, 8 et 9).

Les volleyeurs dos au mur

Quatre rendez-vous sont enfin à noter dans les sports collectifs, peut-être même cinq si les Bleues du rugby à VII battent le Canada (2h30) : il y aura alors un quart de finale entre 10h30 et 12h. Chez les dames toujours, les Basketteuses jouent face au Nigeria (phase de groupes, 10h20).



Chez les messieurs, les volleyeurs doivent absolument battre la Russie (14h45) pour conserver des chances de disputer les quarts. Les handballeurs, eux, sont certains de poursuivre l'aventure au-delà du 1er tour. Ils rencontrent l'Espagne sans pression (7h15).