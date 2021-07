JO 2021 : "On a fait une course de dingue", s'enthousiasme la paire en argent Bové-Tarantola

Elles viennent de décrocher la médaille d'argent lors de l'épreuve de deux de couple poids légers en aviron aux Jeux Olympiques. Laura Tarantola et Claire Bové ont offert ce jeudi 29 juillet une neuvième médaille à la France. Les deux Tricolores se sont confiées au micro de RTL, en direct de Tokyo.

C'est au terme d'une course folle que les deux françaises sont finalement allées chercher le titre de vice championnes olympiques juste derrière les italiennes Valentina Rodini et Federica Cesarini.

C'est heureuses qu'elles livrent leurs premières impressions sur leur course : "Elle était incroyable ! J'ai même hâte de la voir en replay parce que de l'intérieur c'était tellement la folie, que je ne sais pas trop ce que ça rend. Mais franchement, on a fait une course de dingue. C'était serré du début à la fin, on n'a rien lâché et on s'est dépassées. En passant la ligne, on ne savait toujours pas ce que ça donnait. Énorme joie quand on a vu qu'on était médaillées et deuxième. C'est incroyable".

Attente interminable à l'arrivée

Une fois la ligne d'arrivée franchie, les deux françaises sont dans le flou. Elles ne savent pas à quelle place elles se trouvent, si elles ont décroché une médaille ou non. Le temps d'attente pour les résultats semble une éternité comme l'explique Claire Bové : "On franchi la ligne, tout le monde a la tête dans le bateau, personne ne parle. Toutes les filles à côté ne disent rien. On a toutes la tête tournée vers l'écran géant et ils n'affichent pas les secondes, c'est des heures".

Une fois le verdict tombé, la Française ne réalise pas : "Quand ils affichent, on voit qu'on est deux. Et Laura me dit 'Mais on est deuxième' et vraiment, je la regarde et je lui dis 'Non deux c'était notre ligne d'eau, on n'est pas deuxième'. Elle me dit 'Si si, je crois bien qu'on est deuxième', et là, on commence à réaliser. C'était fou. Au début on ne savait pas et on n'y croyait pas trop. Et finalement si".

On a mis les choses en place pour vivre notre rêve et kiffer à fond Laura Tarantola

Vice championnes d'Europe en 2019, cette nouvelle médaille concrétise plusieurs années de travail comme l'explique Laura Tarantola : "C'est énormément de travail, c'est de la détermination tous les jours. C'est réussir à passer au-dessus de certains moments qui ne sont pas cool. On a mis les choses en place pour vivre notre rêve et kiffer à fond. Et aujourd'hui, il se concrétise d'une très belle manière. On est juste trop contente du chemin qu'on a parcouru".