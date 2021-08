JO 2021 : Diniz, Clouvel, Jaubert... Les Français en lice vendredi 6 août

L'équipe de France olympique abat deux de ses dernières cartes en athlétisme, vendredi 6 août à Tokyo, mais avec une épreuve qui démarre dès jeudi 22h30 en France : le 50 km marche. À 43 ans, Yohann Diniz est encore là, lui qui n'est jamais parvenu à conquérir une médaille olympique en trois participations. Arrivée prévue aux alentours de 2h du matin.

Au stade Olympique, Jimmy Gressier disputera pour sa part la finale du 5.000 m (départ à 14h heure française). En cyclisme sur piste, Clara Copponi et Marie le Net sont engagées dans la finale du Madison à 10h15. En escalade, Anouk Jaubert tentera de faire mieux que Mickaël Mawem, sorti en tête des qualifications mais finalement 5e. Au programme pour la Française, la vitesse à 10h30, le bloc à 11h30 et la difficulté à 14h10.

En karaté, Leila Heurtault espère marcher sur les traces de Steven Da Costa en kumité femmes -61 kg. Premier combat à 5h28, puis trois autres pour aller en demi-finale (13h05). Enfin, Marie Oteiza et Élodie Clouvel disputent les quatre dernières épreuves du pentathlon moderne : natation (200 m nage libre) à partir de 7h30, escrime à 8h45, équitation 10h15, épreuve finale de laser run (course à pied et tir) à 10h30. Elles pointent respectivement aux 13e et 24e places après l'escrime.

Handballeuses et basketteuses à leur tour médaillés ?

Au lendemain de l'incroyable 100% des handballeurs, volleyeurs et basketteurs, tous finalistes de leur tournoi, les autres grands temps forts du jour sont fixés à 10h pour les handballeuses et à 13h pour les basketteuses. Elles aussi seront-elles assurées d'une médaille, d'or ou d'argent, dimanche ? Les premières défient les Suédoises en demie, les secondes se frottent aux Japonaises.