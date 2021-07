Jeux Olympiques : Charline Picon, la véliplanchiste qui a toujours voulu être la meilleure

Du 24 juillet au dimanche 8 août, la Table à Langé vous propose de plonger dans l'enfance d'un des membres de l'équipe de France olympique à travers le regard de l'un de ses parents, images à l'appui. Dimanche 25 juillet, Agnès Picon raconte le parcours de sa fille Charline de sa naissance à aujourd'hui, avec de nombreuses confidences.

La championne olympique de planche à voile à Rio dispute ses quatrièmes Jeux Olympiques. Celle qui est née le 23 décembre 1984 à Royan (36 ans) était un "bébé très sage, très calme", confie sa maman. Petite fille, elle deviendra "très timide, très introvertie, réservée. Ça a duré très longtemps. Les gens qui la connaissent maintenant ne peuvent pas croire mais pourtant c'est vrai".

Cette timidité s'est effacée "quand elle a trouvé le sport qui lui convenait. Elle a été dans son élément, la nature, l'eau. Je pense que ça lui a fait un bien énorme". À l'école, "c'était une bonne élève. C'est une perfectionniste, comme elle est dans son sport. Il fallait toujours qu'elle soit la meilleure, qu'elle soit devant, elle était très sérieuse".

La planche à voile, Charline la découvre à l'âge de 10 ans. "Au bout d'un an, l'entraîneur me dit que Charline est qualifiée pour les championnats de France, se souvient Agnès. C'est parti comme ça". Elle termine 9e et gagne l'année suivante.

Charline Picon toute petite à la plage Crédit : Famille Picon pour RTL

Charline Picon toute petite à la plage Crédits : Famille Picon pour RTL C'était un "bébé très sage, très calme", raconte sa maman Crédits : Famille Picon pour RTL Son père la surnomme "Ninouna" Crédits : Famille Picon pour RTL La petite fille grandit... Crédits : Famille Picon pour RTL ... et va bientôt devenir "assez solitaire" Crédits : Famille Picon pour RTL Charline s'essaie à la barre fixe dans les bois Crédits : Famille Picon pour RTL Elle a commencé la planche à voile à l'âge de 10 ans Crédits : Famille Picon pour RTL Au bout d'un an, elle est qualifiée pour les championnats de France Crédits : Famille Picon pour RTL Avec ses parents et son frère Crédits : Famille Picon pour RTL 1 / 1