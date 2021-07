Jeux Olympiques 2021 : Vincent Luis, Marie Wattel... Les Français en lice lundi 26 juillet

Une médaille de bronze samedi 24 juillet (le judoka Luka Mkheidze), une en argent (la judoka Amandine Buchard) puis une en or (l'épéiste Romain Cannone) le lendemain. Et combien au troisième jour de compétition aux Jeux Olympiques de Tokyo pour la délégation française ?

En judo, les deux représentants du jour sont Sarah Leonie Cysique, en lice chez les -57 kg à partir de 5h06 (heure française), et Guillaume Chaine chez les -73 kg messieurs à partir de 4h12. En escrime, Cécilia Berder, Manon Brunet et Charlotte Lembach concourent dans le tournoi de sabre individuel, Enzo Lefort, Julien Mertine et Maxime Pauty en fleuret individuel.

Pour le double mixte de tennis de table Emmanuel Lebesson-Jian Nan Yuan, le rendez-vous est fixé à 13h avec un match pour la 3e place face à la paire taïwanaise Yun Ju Lin-Ching I Cheng, numéro un mondiale.

Vincent Luis valeur sûre en triathlon

Autre chance sérieuse de médaille, au triathlon messieurs avec Vincent Luis, et dans une moindre mesure Leo Bergere, Dorian Coninx. Départ à 23h30 dans la nuit de dimanche à lundi. En natation, Marie Wattel dispute la finale du 100 m papillon dames à 3h30, avant celle du relais 4x100 m nage libre messieurs (05h05).

En VTT messieurs (08h00), la France est représentée par Jordan Sarrou et Victor Koretzky. En tir, Lucie Anastassiou dispute le skeet dames à partir de 2h. En tir à l'arc, Jean-Charles Valladont, Pierre Plihon, et Thomas Chirault ont leur chance dans l'épreuve par équipes messieurs (2h53). En taekwondo, Magda Wiet Henin est en lice dans la catégorie des -67 kg dames (8es de finale à partir de 6h).

Les surfeurs pour passer les 8es

Sont également au programme, mais pas encore avec une médaille, les surfeurs Michel Bourez, Jérémy Florès, Johanne Defay et Pauline Ado (8es de finale à partir de minuit) ; Charline Picon, Marie Bolou, Thomas Goyard et Jean Bernaz en planche à voile et voile ; Xue Fei Qi, Thom Gicquel et Delphine Delrue en badminton ; Fiona Ferro en tennis.

Enfin, du côté des sports collectifs, les volleyeurs tenteront de redresser la tête face à la Tunisie (9h25) après leur entrée ratée face aux Américains ; les handballeurs visent un deuxième succès de rang face au Brésil (2h).