Jeux Olympiques 2021 : une belle nuit pour les Français

La France aura au minimum 5 nouvelles médailles. Après les échecs en individuel, le relais mixte du triathlon s'est emparé de la médaille de bronze. Léonie Périault, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand et Vincent Luis ont donc rapporté la 14e médaille de la délégation française, en terminant derrière la Grande-Bretagne championne olympique et les États-Unis.

En sabre par équipes, les Françaises ont parfaitement maîtrisé leur demi-finale contre l'Italie. Après une victoire 45 à 39 contre l'Italie, les sabreuses affronteront l'équipe de Russie sous pavillon neutre. Une revanche de la finale de fleuret par équipes féminin.

Enfin, les Françaises sont aussi assurées de remporter leur première médaille de l'histoire en rugby à 7. 6e à Rio en 2016, les Bleues visaient un podium au Japon, et c'est chose faite. Elles ont disposé des Britanniques en demi-finale 26 à 19 et défieront les Néo-zélandaises pour le titre olympique.

Picon en argent, le judo passe difficilement

Titrée à Rio, Charline Picon s'est cette fois parée d'argent dans les eaux de Tokyo en planche à voile. Elle récupère la 15e médaille française. En RS:X, la Française a remporté la dernière manche, mais pas suffisant pour repasser devant la Chinoise Lu Yunxiu, championne olympique dans la baie d'Enoshima.

En judo par équipes, l'équipe de France s'est difficilement hissée en finale après sa victoire 4 combats à 3 contre Israël. Sarah-Léonie Cysique (-57 kg), Margaux Pinot (-70 kg) et Axel Clerget (-90kg) s'étaient inclinés, mais Guillaume Chaine (-73 kg), Romane Dicko (+78 kg) et Teddy Riner (+100 kg) ont permis d'aller chercher ce combat décisif remporté par Margaux Pinot, tirée au sort. Les Bleus ont ensuite battu les Pays-Bas pour s'offrir une place en finale face au Japon.

Manaudou, dernier espoir, Robert-Michon éliminée

Florent Manaudou a remporté sa demi-finale et signé le deuxième temps juste derrière l'intouchable Caleb Dressel sur 50m nage libre. Maxime Grousset ne connaîtra pas de deuxième finale olympique, dernier de sa demie, mais avec le 12e temps. Toujours sans médaille la natation française ne pourra pas espérer mieux qu'une médaille, après les éliminations de Mélanie Hénique et Marie Wattel, qui n'ont pas passé le cap des demi-finales en 50m nage libre.

Médaillée d'argent à Rio, Mélina Robert-MIchon, qui vivait ses 6es Jeux à 42 ans, n'a pas passé les qualifications au lancer de disque, affichant seulement 60m88. La détentrice du record de France (66m73) arrivait à Tokyo avec sa meilleure performance depuis 2017, avec un jet à plus de 65 mètres.

Le basket reçu 3/3, l'équitation en difficulté

Les basketteurs français se sont imposés pour leur dernier match de groupe à Saitama contre l'Iran, 79-62, sans vraiment forcer. Déjà victorieux contre les USA 83-76 et contre la République Tchèque 97-77, les Bleus ont fait grandement tourner leur effectif. Il faut attendre dimanche pour découvrir leurs adversaires en quart.



Championne olympique à Rio, la France est pour l'instant loin dans le classement après le concours complet en équitation. Seulement 9e et loin du podium, les Français qui composent sans leur leader, Astier Nicolas, double médaillé olympique en individuel, et Thibault Valette. Le concours, équivalent à un triathlon équestre, se poursuit dimanche et lundi.