Jeux Olympiques 2021 : le programme de mercredi 21 juillet en heures françaises

L'honneur revient aux joueuses japonaises et australiennes de softball de lancer sur les terrains les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo. Ils ont été reportés d'un an en raison de la pandémie de Covid-19 et bien maintenus en 2021, à huis clos. Deux jours avant le coup d'envoi officiel de ces 29es JO d'été lors de la cérémonie d'ouverture, le softball et le tournoi féminin de football débutent déjà en raison du long format de ces compétitions.

Six nations composent la poule unique du tournoi de softball : l'Australie, le Canada, les États-Unis, l'Italie, le Japon et le Mexique. Elles vont toutes s'affronter une fois. Les deux premières se qualifieront directement pour la finale ; les 3e et 4e disputeront un match pour la médaille de bronze. Le premier match est programmé à 2h heure française.

Si la France est présente chez les messieurs en football, elle ne l'est pas chez les dames en raison de l'élimination des Bleues en quart de fin ale du dernier Mondial. Ce sont les Anglaises qui ouvrent le bal face aux Chiliennes, mercredi 21 juillet (9h30 heure française). Les Brésiliennes enchaîneront face aux Chinoises (10h).

JO Tokyo 2021 : le programme de mercredi 21 juillet

- Softball (F), début de la phase de groupes :

Australie - Japon à 2h00

Italie - États-Unis à 5h00

Mexique - Canada à 8h00

- Football (F), début de la phase de groupes :

Grande-Bretagne - Chili à 9h30 (groupe E)

Chine - Brésil à 10h00 (groupe F)

Suède - États-Unis à 10h30 (groupe G)

Japon - Canada à 12h30 (groupe E)

Zambie - Pays-Bas à 13h00 (groupe F)

Australie - Nouvelle-Zélande à 13h30 (groupe G)