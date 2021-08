Jeux Olympiques 2021 : le programme complet du dimanche 8 août en heures françaises

Les 13 dernières médailles d'or (ainsi que l'argent et le bronze qui vont avec) de ces Jeux Olympiques de Tokyo sont décernées dimanche 8 août, avant que la cérémonie de clôture ne démarre à 12h40 heure française pour refermer ces 29es JO d'été et mettre le cap sur Paris 2024.

Côté Français, la principale finale est celle du handball chez les dames avec un France-Russie à 8h. Il s'agit de la revanche des Jeux de Rio remportée par les Russes 22-19. Toujours chez les dames, les Américaines se frottent aux Japonaises en basket (4h30) et aux Brésiliennes en volley-ball (6h30). En water-polo, c'est l'heure du verdict chez les messieurs avec une finale Grèce - Serbie (9h30).

Cette dernière journée est aussi marquée par le marathon messieurs en athlétisme, dès minuit en France. En boxe, quatre finales sont au programme : légers 60 kg dames (07h00), légers 63 kg messieurs (07h15), moyens 75 kg dames (07h45) et super-lourds +91kg messieurs (08h15). En cyclisme sur piste il y en a trois : keirin messieurs (5h), vitesse dames (5h05) et course aux points dames (5h25). Enfin, en gymnastique rythmique, place au concours par ensembles (4h50). Découvrez le programme exhaustif.

JO Tokyo 2021 : le programme de dimanche 8 août

Athlétisme :

00h00 : Marathon messieurs

Basket-ball (Finale dame) :

04h30 : Etats-Unis-Japon

Boxe :

07h00 : Légers (60 kg) dames Finale

07h15 : Légers (63 kg) messieurs Finale

07h45 : Moyens (75 kg) dames Finale

08h15 : Super-lourds (+91 kg) messieurs Finale

Cyclisme sur piste :

03h00 : Omnium/Scratch dames

03h18 : Vitesse dames Demi-finale 1

03h24 : Keirin messieurs Quarts de finale

03h39 : Vitesse dames Demi-finale 2

03h45 : Omnium/Course à élimination dames

04h03 : Vitesse dames Demi-finale 3

04h45 : Vitesse dames Finale

05h25 : Ommnium/Course aux points dames

Gymnastique rythmique :

04h00 : Concours des ensembles Finale

Handball :

04h00 : Match pour la 3e place Norvège - Suède dames

08h00 : Finale Russie - France dames

Volley-ball :

02h00 : Match pour la 3e place Corée du Sud - Serbie dames

06h30 : Finale Brésil - Etats-Unis dames

Water-polo :

06h40 : Match pour la 3e place Hongrie - Espagne messieurs

09h30 : Finale Grèce - Serbie messieurs