JO : "Édouard Philippe a appuyé ma naturalisation", explique Luka Mkheidze sur RTL

Jeux Olympiques : Luka Mkheidze et Teddy Riner se confient sur RTL

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol pour revenir sur les grands temps forts du jour et se projeter vers les épreuves du lendemain.

Premier invité de cette émission, le premier médaillé français de ces JO, le judoka Luka Mkheidze (25 ans), en bronze dans la catégorie de moins de 60 kg. Né en Géorgie à Tbilissi, il est arrive en France en 2010 avec le statut de réfugié et a été naturalisé français en 2015. "Quand j'ai fait ma première demande, M. Édoiuard Philippe était maire du Havre, explique-t-il. Mon entraîneur avait demandé si on pouvait appuyer mon dossier. Sans hésiter, il a envoyé une lettre. Ça a accéléré la demande".

Celui qui est licencié au club de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) raconte aussi comment il a su se remobiliser après sa défaite en demi-finale de tableau, mais aussi comment le report de ces Jeux Olympiques d'un an a complètement bouleversé son destin : il n'était pas qualifié pour Tokyo en 2020.

Entretien exceptionnel avec Teddy Riner

Retrouvez enfin dans cette émission un entretien exceptionnel avec Teddy Riner. Le judoka tente à 32 ans un pari immense : décrocher une troisième couronne olympique dans la catégorie des lourds, après avoir vécu selon lui "ses années les plus difficiles en terme de préparation". Mais "ce n'est pas ce qui me décourage (...) Au contraire, ça me met dans les meilleures conditions pour continuer à exprimer mon art".