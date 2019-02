Jessy Trémoulière : la meilleure joueuse de rugby de 2018 est française

publié le 10/02/2019 à 20:29

Elle a la consécration modeste. Jessy Trémoulière est la première joueuse de rugby française à avoir été sacrée meilleure joueuse mondiale, en 2018. "C'est quelque chose d'inoubliable mais je pense qu'il me manque des titres collectifs à mon palmarès", a-t-elle confié au micro de RTL.



Pour donner envie aux femmes de pratiquer le rubgy (ou de le regarder), Jessy Trémoulière ne manque pas d'argument : "C'est un sport d'évitement (...), vivant, attractif. On fait du rugby mais on joue d'une manière différente des hommes. On jour par notre grâce on va dire".

Arrière internationale, elle évolue à Rennes mais reprendra bientôt l’exploitation agricole de son père : "Il a mis sa vie de côté pour que je vive ma carrière. Je veux qu'il profite de sa retraite, donc j'arrêterai ma carrière en fonction de cela".