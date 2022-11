Tennis : Caroline Garcia en finale du Masters WTA

Une victoire nette et sans bavure. La Française Caroline Garcia s’est qualifiée ce dimanche pour sa première finale du Masters WTA qui se déroule à Fort Worth. En demi-finale de ce tournoi, qui regroupe en fin d’année les huit meilleures joueuses du classement, la tricolore s’est facilement défaite de la Grecque Maria Sakkari (6-3 -6-2) après 1h15 de jeu.

La joueuse originaire de Lyon a sans aucun doute réalisé son match le plus abouti de la compétition. Sans cesse agressive et juste tactiquement, Caroline Garcia a fait douter son adversaire dès le début du match en pilonnant dès le retour et en servant très fort sur ces jeux de service. Son positionnement très avancé sur le court ne laissait pas le temps à la Grecque, pourtant invaincue en poule, de s’organiser. Sakkari était poussée à la faute et craquait sous la pression.

La Française va désormais se retrouver face à un défi de taille. Devenir la deuxième française à remporter ce prestigieux trophée après Amélie Mauresmo en 2005. Pour ce faire, elle devra se défaire d'Aryna Sabalenka qui a réussi à prendre le battre la numéro 1 mondial, Iga Swuatek. Ce titre pourrait venir conclure en beauté une saison où la joueuse française est revenue au plus haut niveau et a démontré qu'elle pouvait batailler avec les toutes meilleures joueuses du circuit.

