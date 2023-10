Coupe du monde de rugby : pour 56% des Français, Antoine Dupont ne doit pas jouer le quart de finale

Si elle devait se prolonger, l'absence d’Antoine Dupont amenuirait les chances du XV de France de remporter la Coupe du monde selon les Français : 82% d'entre eux pensent que les Bleus peuvent être titrés avec leur capitaine et demi de mêlée contre 70% sans lui. Néanmoins, la majorité des sondés (56%) pense qu’il faut le préserver pour une éventuelle demi-finale plutôt que de tout faire pour qu’il joue en quart (41%). En tête de la poule A avec 13 points, le groupe de Fabien Galthié a encore un match à jouer contre l'Italie (vendredi 6 octobre) pour assurer sa qualification.

Les Français s’inquiètent à 74% pour la santé du joueur du Stade toulousain, à 68% pour la suite de sa carrière et pensent à 76% qu’il ne serait pas à son meilleur niveau en quart. Pour le remplacer, les amateurs de rugby penchent davantage en faveur de Baptiste Couilloud (59%) que de Maxime Lucu (40%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 27 et jeudi 28 septembre 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 504 amateurs de rugby.