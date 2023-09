INVITÉ RTL - Mondial de basket : "Il ne faut pas tout remettre en question", juge Evan Fournier

À un an des Jeux Olympiques de Paris, l'équipe de France de basket est en plein doute, éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde en Indonésie. Un "fiasco" que personne n’a vu venir, et sur lequel Evan Fournier est revenu sur RTL. "Je suis très déçu, comme tout le monde. Je suis surpris aussi, et j’essaie de ne pas y penser, mais c’est impossible. Il va falloir se relever, mais pour le moment, c’est dur à digérer", confie le joueur des Knicks de New York. Les Bleus ont essuyé deux défaites contre le Canada et la Lettonie, synonymes d’élimination.

"La vérité, c’est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, des choses qu'on aurait pu mieux faire. Néanmoins, ce n'est jamais parfait en équipe de France. Je pense au dernier Euro, par exemple. Nous n'étions pas aussi forts que cela sur certains aspects, mais on s'est accrochés et nous avons obtenu une belle médaille d'argent. Ce groupe a toujours eu des ressources pour obtenir des résultats. C'est ça aussi le basket", explique Evan Fournier.

Selon lui, cette élimination prématurée "est la faute de tout le monde. J'ai toujours dit que, que ce soit dans les défaites ou dans les victoires, ce sont les gens qui ont le plus de responsabilités qui sont les plus gros coupables, donc les leaders d’équipe et ceux qui prennent les décisions. Donc c’est principalement de notre faute".



Nous aurions dû mieux faire Evan Fournier

Alors forcément, la question de l'avenir de Vincent Collet se pose. Le président de la fédération française de basket, Jean-Pierre Siutat, et le manager des Bleus, Boris Diaw, n'ont pas clairement confirmé, le sélectionneur des Bleus dans ses fonctions. Est-il toujours l'homme de la situation ? "Oui, je pense qu'il ne faut pas tout remettre en question, surtout à un an des Jeux, cela n’a pas de sens. Vincent Collet et son staff font vraiment du bon travail, surtout depuis 2019. Néanmoins, il y a des choses à changer sur la façon dont on doit intégrer les jeunes en équipe de France plus tôt", répond Evan Fournier.

On a beaucoup parlé des absents lors de ce Mondial, notamment Thomas Heurtel ou Victor Wembanyama. "Nous aurions été meilleurs avec eux, mais même avec l'équipe que nous avions, nous aurions dû mieux faire. En ce qui concerne Victor Wembanyama, tout le monde en parle, mais il n'a jamais fait campagne avec l’équipe de France, donc voilà. Quant à Thomas Heurtel, c'est une décision politique qui contrarie beaucoup de gens. C’est mon ami, mon coéquipier de chambre, donc bien sûr que je souhaite qu'il soit avec nous", dit-il. Thomas Heurtel joue à Saint-Pétersbourg, en Russie, et les joueurs évoluant en Russie ne sont pas admis en équipe de France.