INVITÉ RTL - "La bouffe fait partie des sujets les plus obsessionnels à bord", explique Jean d'Arthuys à bord du voilier "Triana"

Près de six semaines après le départ de la grande aventure pour l'équipage de "Triana", "la Terre approche, mais pas assez vite, raconte Jean d'Arthuys dans son récit hebdomadaire. On est pris dans les calmes de l'anticyclone de Sainte-Hélène, et les calmes c'est l'ennemi du marin en course. On va très lentement, donc petit moral de l'équipage".

"C'est l'école de la patience et de la concentration (...) pour aller chercher le moindre souffle d'air", poursuit l'homme de 56 ans, ancien dirigeant du groupe M6. "On reste optimiste mais vraiment on attend le retour du vent pour finir en trombe cette 1re étape" à Cape Town. Que feront-ils une fois à terre ? "Chacun a ses manques, il y en a certains qui vont courir dans les bars de leur fiancé(e), de leur mère, de leur père. D'autres, c'est manger une bonne côte de bœuf. Chacun ses obsessions, la bouffe fait partie des sujets les plus obsessionnels à bord, surtout après 40 jours de bouffe lyophilisée".

"Ceci dit, pour distraire l'équipage, on a rencontré les premiers albatros des mers du Sud, qui peuvent avoir une envergure jusqu'à plus de 3 m. On a deux espèces qui nous suivent depuis une semaine, sans jamais donner un battement d'ailes, qui planent à côté du bateau, sur le bateau (...) C'est assez impressionnant".

Chaque semaine, les carnets de bord de "Triana" seront diffusés dans les journaux télévisés M6 et sur RTL, le samedi dans le Journal Inattendu de Nathalie Renoux (12h30-13h30), pour faire vivre les moments forts de l’équipage aux téléspectateurs et auditeurs durant les 8 mois de course. "Nous avons eu l'autorisation de la course d'avoir cette liaison pour vous raconter et essayer de vous faire vivre cette aventure", conclue Jean d'Arthuys.