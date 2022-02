INVITÉ RTL - JO 2022 : "Ce n'est pas sa dernière médaille", pronostiquent les parents de Quentin Fillon-Maillet

C'est la première médaille d'or de ces Jeux Olympiques de Pékin pour la France : Quentin Fillon-Maillet a été sacré champion olympique de l'individuel en biathlon. Hélène et Laurent, ses parents, étaient en direct sur RTL depuis le Jura, pour témoigner leur "fierté". "L'individuel ce n'est pas sa course favorite à Quentin, mais là aujourd'hui il a brillé, il a su faire", dit Hélène.

"J'étais assez confiant mais médaille d'or pas forcément", explique son père qui loue "le travail et la volonté" de son fils. "On ne pensait pas que ça allait arriver si tôt. Il est à deux médailles mais je pense que ce n'est pas la dernière, je l'espère pour lui. On n'arrive pas réaliser, on va lui dire bravo. C'est génial", dit-il.

"C'est formidable. (Les Jeux Olympiques ndlr) c'est ce qui est le plus suivi sur le plan médiatique. C'est difficile, c'est une course d'un jour", explique sa mère.