À la veille du début de la semaine olympique et paralympique du sport à l'école, Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées a affirmé ce dimanche 23 janvier que le sport "permet d'accélérer" l'intégration à l'école pour les enfants handicapés.

"Quand on a grandi et appris ensemble sur les bancs de l'école, on devient un adulte totalement décomplexé vis à vis des personnes en situation de handicap avec un regard normalisé, et le sport est un vecteur colossal d'intégration", a-t-elle affirmé, ajoutant que c'est comme cela qu'"on apprend à partager les valeurs du sport et de citoyenneté".

Insistant sur l'aspect "gagnant-gagnant" du partage du sport à l'école, Sophie Cluzel a aussi appuyé sur "l'importance de la participation des acteurs professionnels et du médico-social qui viennent dans les écoles", afin que le sport s'affirme comme étant cet outil d'émancipation pour les enfants handicapés à l'école.