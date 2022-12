HORS SÉRIE RUGBY - Yann Roubert : "C'est nouveau. Il faut l'appeler Champions Cup et non Coupe d'Europe"

HORS SÉRIE RUGBY - "C'est nouveau. Il faut l'appeler Champions Cup et non Coupe d'Europe"

Le LOU restera à jamais le premier club français à avoir disputé une rencontre officielle en Afrique du Sud dans le cadre d'une compétition de clubs, chez les Bulls, mais il faudra encore attendre un peu pour voir une victoire. Partis dès lundi 5 décembre à bord d'un long vol de nuit, les Lyonnais reviendront de Pretoria avec la frustration d'avoir échoué tout près (42-36) après une entame complètement ratée.

Les joueurs et le staff ont parcouru plus de 8.000 km aller/retour. Ils ont voulu s'imprégner de la culture locale en visitant une école primaire dans la province de Pretoria, ou lors d'une excursion safari ou encore la marche d'avant match dans un parc de la ville et en tombant nez à nez avec une immense statut de Nelson Mandela.

Le plus compliqué c'est le choc thermique car on est passé de 25 degrés à -1 et la neige en retrouvant Lyon Yann Roubert, président du LOU

Pour l'occasion le match du LOU a été un match ambitieux avec énormément de jeux déployé malgré l'entame catastrophique 24 à 0 en 28 minutes. Les Bulls se rendront à leur tour à Lyon le 20 janvier prochain. Le président Yann Roubert est très content de pouvoir les recevoir et d'échanger sur le terrain, mais surtout en dehors. "C'est quelque chose de nouveau. Il faut l'appeler Champions Cup et non Coupe d'Europe", explique en fin de compte le président sur RTL. "Le plus compliqué, c'est le choc thermique, car on est passé de 25 degrés à -1 et la neige en retrouvant Lyon", précise-t-il dans notre podcast Hors Série Rugby.

