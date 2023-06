Handball : un journaliste polonais décède pendant la finale de la Ligue des champions

La victime a été évacuée de la tribune de presse durant la finale entre Magdebourg et Kielce, dimanche 18 juin, à Cologne (Allemagne).

Un journaliste polonais est mort pendant la finale de la Ligue des champions de handball remportée par les Allemands de Magdebourg contre les Polonais de Kielce (30-29 après prolongation), dimanche 18 juin 2023 à Cologne (Allemagne), a annoncé la Fédération européenne de handball (EHF).

Pawel Kotwica travaillait depuis trente ans pour un quotidien régional polonais, l'Echo Dnia, qui a précisé qu'il était âgé de 51 ans.

"Paweł Kotwica était un grand journaliste, un remarquable expert du handball, qu'il aimait plus que tout. Nous parlions des heures et des heures de matches, de joueurs, de tactiques. Toute la rédaction d'Echo Dnia pleure, c'est difficile d'exprimer notre tristesse et notre chagrin", a écrit le journal sur son site internet.

Le journaliste s'est effondré en tribune de presse à 12 minutes 20 secondes de la fin du temps réglementaire avant d'être évacué inanimé par les secouristes, a constaté l'AFP.

L'EHF a annoncé son décès avant la conférence de presse d'après-match, qui a été en conséquence annulée après qu'une minute de silence a été observée.

"Paweł, nous reviendrons et nous gagnerons, mais personne ne te rendra à nous", a tweeté le club de Kielce, présentant ses "plus profondes condoléances à la famille" du journaliste défunt. "Aujourd'hui, rien n'importe davantage."

Un dirigeant du club polonais a précisé à l'AFP que le journaliste avait succombé à un arrêt cardiaque.

"Nos pensées et prières accompagnent sa famille, ses amis et ses parents", a écrit de son côté l'EHF sur son compte Twitter.

