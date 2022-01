Handball : le programme des Bleus au premier tour de l'Euro 2022 en Hongrie

Attention au douloureux retour sur terre. Cinq mois seulement après le titre olympique de Tokyo, l'équipe de France masculine de handball redescend dans l'arène à partir de jeudi 13 janvier (20h30). Dans une formule d'un championnat d'Europe à 24 équipes et deux phases de groupes, les droits à l'erreur sont très rares pour les Bleus, comme en témoigne l'échec à l'Euro 2020 en Norvège (élimination dès le premier tour).

Comme lors du Mondial 2021, les Bleus de Guillaume Gille commencent leur compétition face à l'adversaire le plus difficile de leur groupe. En Égypte il y a un an, cela leur avait plutôt bien réussi, puisque le net succès (28-24) contre la Norvège de Sander Sagosen avait posé les bases d'une compétition terminée à la 4e place, première pierre de la reconstruction après l'Euro 2020.

En Hongrie, ce sera face à la Croatie, vice-championne d'Europe il y a deux ans, que les partenaires de Nikola Karabatic tenteront de prendre le meilleur départ possible. Les Français débarquent avec un effectif renouvelé par rapport à Tokyo : des cadres comme Michaël Guigou et Luc Abalo ou encore le gardien Yann Genty ont pris leur retraite, d'autres comme Timothey N'Guessan, Nedim Remili et Luka Karabatic sont blessés.

Rendez-vous en terre connue

Face à la Croatie, la France a rendez-vous en terre connue. La rivalité entre les deux nations est montée d'un cran il y a 10 mois à Montpellier, au cours d'un tournoi de qualification olympique qui a souri aux Français et laissé les Croates simples spectateurs de JO à Tokyo quatre mois plus tard.

Dans le Sud de la France, les joueurs de Guillaume Gille avaient maîtrisé les Croates (30-26) pour s'ouvrir les portes d'embarquement vers le Japon. Et lors du dernier match contre le Portugal, la défaite d'un but des Bleus était synonyme d'élimination des coéquipiers de Luka Cindric.

Ukraine et Serbie

Après la Croatie, la France se frottera à l'Ukraine, samedi 15 janvier (18h) puis à la Serbie, lundi 17 janvier (20h30). Les deux premiers de chacun des six groupes se qualifieront pour un tour principal avec deux groupes de six. Il y aura ensuite des demi-finales puis la grande finale du dimanche 30 janvier (18h) à Budapest.