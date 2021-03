"On refait le sport" reçoit Esteban Ocon

publié le 14/03/2021 à 20:15

Invité exceptionnel de l'émission du dimanche 14 mars, Esteban Ocon. Comme se sent le pilote français de l'écurie Alpine à deux semaines du coup d'envoi de la saison 2021. Au programme également, l'incroyable dénouement de Paris-Nice analysé par Laurent Jalabert, et une question : pourquoi Fabien Galthié n'a-t-il pas fait tourner plus son effectif dans le dernier quart d'heure du "crunch" Angleterre-France (23-20).