Grand Prix de France : Victoire de Max Verstappen, Gasly 7è, Ocon 14è

Une fois de plus, la victoire s’est jouée en grande partie sur la stratégie de changement de pneus et à ce petit jeu c’est Red Bull Honda qui en est sorti gagnant offrant un nouveau sacre à Max Verstappen qui, avec deux arrêts au stands, a bouclé les 53 tours du Grand Prix en tête.

Sous un ciel menaçant, le Néerlandais s’impose devant Lewis Hamilton qui avec sa Mercedes n’avait effectué qu’un seul arrêt pour le changement de pneus, le septuple champion du Monde n’était plus en mesure de lutter en fin de course, devant s’incliner dans le dernier tour alors qu’il menait depuis plus de vingt tours.

Max Verstappen s’impose donc devant Lewis Hamilton et prend le large en tête du classement du championnat du Monde avec 12 points d'avance. Belle opération également pour Red Bull Honda qui avec la 3è place de Sergio Perez accentue également son avance au championnat constructeur devant Mercedes.

Du côté des Français, Pierre Gasly a encore effectué une superbe course au volant de son Alpha Tauri. Le Normand parti 6è termine 7è. Esteban Ocon sur Alpine termine 14è.

Ce Grand Prix de France s’est déroulé devant 15.000 spectateurs, jauge maximale autorisée en raison des conditions sanitaires.

Prochain Grand Prix le 27 juin sur le circuit de Spielberg en Autriche