Vendée Globe : Thomas Ruyant nouveau leader

publié le 15/12/2020 à 09:24

Ce mardi 15 décembre 2020 au matin, c’est Thomas Ruyant sur son monocoque « LinkedOut » qui est en tête de la 9ème édition du Vendée Globe. Le Nordiste a dépassé Charlie Dalin, leader depuis 21 jours, mais victime d'une avarie de son système de foil bâbord.

Le skipper "Apivia" qui en début de semaine dernière avait plus de 100 milles d'avance sur ses poursuivants a été ralenti après avoir entendu un bruit important à bord alors qu'il naviguait en tête de la flotte.

Après une première inspection réalisée au cours de la nuit, il a pu constater que le système de foil bâbord était endommagé. Il n'a pas remarqué de voie d'eau à bord mais il poursuit son état des lieux afin d'anticiper des réparations et met tout en oeuvre pour maîtriser la situation.

Passé dimanche dernier en tête au Cap Leeuwin, Charlie Dalin est donc ce mardi matin à la troisième place du classement derrière Thomas Ruyant et Yannick Bestaven, skipper de "Maître Coq IV", les trois marins se tenant en à peine 8 milles nautiques.

Ce trio de tête qui navigue au large de la Tasmanie, soit à près de 50% du parcours, possède plus de 300 milles d'avance sur un peloton composé de Benjamin Dutreux, Jean Le Cam, Damien Seguin, Louis Burton et Boris Hermann.

Après 36 jours de course, il ne reste que 27 concurrents en lice sur les 33 à avoir pris le départ de cette 9ème édition le 8 novembre dernier au Sables d'Olonne.