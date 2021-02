publié le 22/02/2021 à 18:45

"J'avais recommandé de ne pas jouer" : Éric Caumes, infectiologue à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière, a donné son avis au sujet de la tenue du match du XV de France face à l’Écosse programmé dimanche en fin d’après-midi, dans un contexte de crise sanitaire et alors que plusieurs joueurs français ont été testés positifs à la Covid-19.

S'il se dit inquiet face au maintien, sur le long terme, d'un couvre-feu ou de confinements, déplorant de nombreuses conséquences sur le plan économique, mais aussi social ou moral, il considère que le maintien d'un tel événement sportif n'est pas une bonne chose.

Le spécialiste a longuement discuté de la pandémie mondiale et de ses nombreux effets sur la société française. Il s'est notamment dit favorable à l'instauration de confinements locaux et départementaux, tant qu'une immunité collective, naturelle et post-vaccinale, n'est pas atteinte.