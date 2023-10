France-Afrique du Sud : les Springboks, "entre jeu physique et mouvement", prévient Brian Liebenberg

Une finale avant l'heure ce dimanche 15 octobre entre le XV de France et l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Beaucoup prédisent un défi physique pour les hommes du sélectionneur Fabien Galthié. "Il faudra répondre à ce défi intelligemment en s'adaptant. J'ai l'expérience de ces matchs-là contre les Sud-Africains, où les 30 premières minutes étaient très compliquées", se souvient Olivier Magne, notre consultant rugby et ex-international français. "Il fallait vraiment être présent sur l'engagement, montrer qu'on était en mesure de répondre à cette intensité physique."

Mais attention, "réduire uniquement cette équipe à sa capacité à défier l'adversaire sur du physique n'est pas suffisant." Pour Olivier Magne, "il faudra être méfiant", car les Springboks "ont bien progressé sur le plan du ballon, du jeu."

Ce que confirme Brian Liebenberg, né au pays des Springboks et ex-international avec les Bleus. "Ils sont capables, depuis plusieurs années, de faire un jeu de mouvement avec des joueurs plus mobiles, plus techniques." Et de poursuivre : "Ils ont trouvé un bon équilibre entre le jeu physique et de mouvement."

Autre paramètre qui peut compter : l'Afrique du Sud a "l'expérience des grands rendez-vous. Elle trois fois championne du monde", souligne Olivier Magne. "Tout au long de sa préparation, cette équipe a joué des matchs de très haut niveau. Elle a battu les Blacks (victoire historique 35 à 7). Elle a des garçons de classe mondiale. Et puis c'est la deuxième équipe sud-africaine la plus expérimentée de l'Histoire".