Formule 1 : Lewis Hamilton prolonge chez Mercedes jusqu’en 2023

Alors qu'en ce début de saison 2021 Mercedes et Lewis Hamilton connaissent une période délicate et sans victoire depuis quatre Grand Prix, que le Britannique pointe à la 2ème place du classement des pilotes à 18 points du Néerlandais Max Verstappen, Mercedes a annoncé ce samedi 3 juillet qu’elle "poursuivait cette aventure devenue le duo équipe-pilote le plus réussi de l'histoire de la Formule 1".

Lewis Hamilton conduira donc pour Mercedes AMG Petronas au cours des saisons 2022 et 2023, ses 10e et 11e saison avec la marque allemande. Depuis qu'il a rejoint l'équipe en 2013 et alors qu’il avait déjà été sacré champion du Monde en 2008 avec McLaren, Lewis Hamilton a remporté six championnats du monde des pilotes avec Mercedes, 77 de ses 98 victoires en F1 et 74 de ses 100 pole positions.

« Je suis ravi que nous poursuivions notre partenariat pendant encore deux ans. Nous avons accompli tant de choses ensemble mais nous avons encore beaucoup à accomplir, à la fois sur et en dehors de la piste. Nous entrons dans une nouvelle ère de la voiture qui sera stimulante et excitante et j'ai hâte pour voir ce que nous pouvons accomplir d'autre ensemble." explique le champion Britannique

De son côté, Toto Wolff, le Team Principal Mercedes explique : "Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de la F1 à partir de 2022, il ne peut y avoir de meilleur pilote dans notre équipe que Lewis. Ses réalisations dans ce sport parlent d'elles-mêmes, et avec son expérience, sa vitesse et son talent de course, il est à l'apogée de ses pouvoirs. J'ai toujours dit que tant que Lewis possède toujours le feu pour la course, il peut continuer aussi longtemps qu'il le souhaite."