Grand Prix de Styrie : Max Verstappen l’emporte sans opposition

Parti en pole position, Max Verstappen et sa Red Bull Honda n’ont eu aucune opposition sur ce Grand Prix de Styrie que le jeune Néerlandais a remporté devant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

C’est la quatrième victoire de la saison de Max Verstappen, sa quatorzième en carrière. Elle lui permet d’accentuer son avance en tête du classement mondial des pilotes puisqu’il possède désormais 18 points de mieux que Lewis Hamilton qui a tout de même obtenu le point du meilleur tour en course.

Grosse déception du côté des Français, Esteban Ocon au volant de son Alpine n’a pu faire mieux que 14ème alors que Pierre Gasly a été contraint à l’abandon dès le 1er tour après une crevaison consécutive à un accrochage avec l’aileron avant de la Ferrari de Charles Leclerc.

Le Monégasque tombé dans les profondeurs du classement après cet incident a tout de même été élu pilote du jour après sa formidable remontée avec une dizaine de dépassements et une 7ème place à l'arrivée.

Prochain Grand Prix le dimanche 4 juillet, toujours sur le Red Bull Ring. Ce sera le Grand Prix d’Autriche où Red Bull Honda, sur ses terres, tentera de décrocher une cinquième victoire consécutive.