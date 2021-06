F1 - GP d’Autriche : vers un autre scénario à Spielberg ?

Ce début de saison de Formule 1 est à l’image des films du grand réalisateur américain Steven Spielberg : plein de suspens. Alors qu’en mars dernier les observateurs pensaient que Lewis Hamilton et Mercedes allaient à nouveau régner en maître et permettre au Britannique de filer vers un historique 8e titre mondial, c’est Max Verstappen et sa Red Bull-Honda qui pointent en tête du classement à l’entame de la 9e manche.

Le week-end dernier, lors du GP de Styrie, c’est le jeune néerlandais (23 ans) qui l’a emporté, sans opposition, sur ce Red Bull Ring de Spielberg. À domicile, l’écurie autrichienne et son génie hollandais se sont montrés intraitables et très à l’avantage avec le moteur Honda, plus performant que celui des Mercedes, Sir Lewis Hamilton a clairement exprimé à l'issue de la course le manque d’évolutions de sa monoplace.



Dans ce contexte, Max Verstappen sera de nouveau le favori pour la victoire, dimanche 4 juillet, à moins que la pluie annoncée dans la province styrienne rebatte les cartes et offre à Hamilton la possibilité de renouer avec la victoire, qui lui échappe depuis quatre Grand Prix, sa dernière remontant au 2 mai dernier à Barcelone.



Pour ce Grand Prix d’Autriche, le tracé de Spielberg, en altitude, reste le même que la semaine passée. Mais l’introduction de nouveaux pneus Pirelli, plus tendres, pourrait aussi modifier les stratégies et rendre cette nouvelle course tout aussi indécise que les précédentes, histoire d'offrir encore plus de suspens aux passionnés de Formule 1.

GP d'Autriche : le programme

Vendredi 2 juillet :

11h30 - 12h30 : essais libres 1

15h00 - 16h00 : essais libres 2



Samedi 3 juillet :

12h00 - 13h00 : essais libres 3

15h00 - 16h00 : qualifications



Dimanche 4 juillet :

15h00 : départ de la course