Formule 1 : le Grand Prix de Las Vegas de retour en 2023

C’est une 24e date qui vient de s’inscrire au championnat du monde de Formule 1 2023. Las Vegas, la ville du Nevada connue dans le monde entier pour sa vie nocturne, ses casinos et ses palaces a officiellement obtenu l'organisation de son Grand Prix, jeudi 31 mars.

La course comportera 50 tours sur un circuit de 6,12 km, composé de 14 virages et de trois lignes droites. Elle se déroulera de nuit, un samedi de novembre, sur le célèbre Strip de Las Vegas, la piste passant devant certains des monuments les plus légendaires du monde.



Avec ceux d'Austin et de Miami, ce sera l’an prochain le troisième GP de F1 aux États-Unis, un pays qui, selon le promoteur, continue de développer sa base de fans. "C'est un moment incroyable pour la Formule 1, qui démontre l'énorme attrait et la croissance de notre sport", se félicite Stefano Domenicali, président et chef de la direction de la F1.

Il n'y a pas de meilleur endroit pour courir Stefano Domenicali

"Las Vegas est une destination connue dans le monde entier, poursuit l'homme de 56 ans qui a pris la succession de Chase Carey en janvier 2021. Il n'y a pas de meilleur endroit pour courir en Formule 1 que dans la capitale mondiale du divertissement. Nous avons hâte d'être ici l'année prochaine".

Grande nouveauté, la course se disputera donc un samedi soir et ce pour la première fois depuis 1985. Cette décision a été prise pour que le promoteur puisse bénéficier d’un créneau de diffusion en prime time outre-Atlantique. Malheureusement en France, les téléspectateurs devront se lever très tôt pour assister à la course puisqu’il y a neuf heures de décalage entre Las Vegas et Paris.

Première depuis 1982

C’est en 1982 que s’est disputé le dernier Grand Prix de Las Vegas, qui s’appelait alors le Caesar's Palace Grand Prix. La victoire était revenue à l’Italien Michele Alboreto au volant de sa Tyrell Ford dans la dernière manche du championnat du monde, qui avait consacré le Finlandais Keke Rosberg sur Williams et Ferrari chez les constructeurs.