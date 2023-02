Miraculé lors de son accident survenu le 29 novembre 2020 au Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean avait réussi à s'extirper de sa monoplace après une trentaine de secondes interminables passées sous les flammes.



De la voiture propulsée à 191 km/h dans les barrières de la piste, il ne restait quasiment plus que le halo, technologie placée à l'avant des Formule 1 pour protéger le pilote de l'impact.

D'abord utilisée dans le cadre d'une longue enquête menée par la FIA, la monoplace va être exposée dans le cadre de la "F1 Exhibition", qui se tiendra à Madrid à partir du 24 mars prochain. Une salle, baptisée "Survie" sera entièrement dédiée à la Haas. Les visiteurs pourront également découvrir des photos et des vidéos inédites de l'effroyable accident qui avait fait le tour du monde.

"Cette exposition sera une véritable célébration de l’incroyable histoire de la Formule 1, et rapprochera plus que jamais nos fans du plus grand spectacle sportif au monde", a déclaré le président de la Formule 1 Stefano Domenicali.

