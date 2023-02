Quinté du mercredi 22 février 2023 à Cagnes-sur-Mer : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mercredi 22 février 2023 à Cagnes-sur-Mer, le Prix Jacques Géliot. Départ à 13h55. 16 partants. Plat. Handicap. 1.500 mètres. Piste en herbe. Terrain souple. Pur-sang de 4 ans et plus. Il fallait jouer le 15, le 2, le 1, le 5 et le 7.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Amis numérologues, vous êtes les bienvenus ! Car entre les chevaux (très) en forme venant de s’imposer à ce niveau (le 3 Yes for Ever et le 13 J’Aurais Dû) et les autres, qui ont soit montré des possibilités, soit franchement déçu, le tri est difficile à faire.

C’est dans la deuxième catégorie que nous avons déniché notre favorite, le 6 Montmirail, qui vient de se classer troisième d’un quinté pour pur-sang de 4 ans et affronte ici ses aînés pour la première fois. Dépendant de l’effectif de Jean-Claude Rouget, qui est un peu à Cagnes le maître des lieux, elle ne devrait pas taper loin.

Eternel 2e, le 2 Wonder Boy peut de nouveau espérer un bon classement ici, tandis que notre dernière minute, le 12 Etatique, vient de décevoir mais sera rachetée sans hésitation, ses moyens étant sûrs.

Le 4 Cour du Roi sera très joué mais surtout vu pour un accessit, du fait de son numéro au départ, le 14 Forchester pouvant mettre tout le monde d’équerre. Pour la cote, nous avons laissé une place au 11 Diva du Dancing. Elle la mérite..

Les pronostics :

6. Montmirail

2. Wonder Boy

4. Cour du Roi

14. Forchester

12. Etatique

7. Offranville

11. Diva du Dancing

Le dernière minute :

12. Etatique

Résultats du lundi 20 février 2023 à Vincennes :

Ni favori de RTL (6e après un départ catastrophe), ni dernière minute (sans excuse...) à l’arrivée, mais la sélection indique le Tiercé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info