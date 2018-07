publié le 06/07/2018 à 15:08

Lui-même le reconnaît, son début de saison au sein de l'écurie Haas a été très difficile. Abandons, sorties de piste, accrochages : Romain Grosjean a raté son début de saison 2018 et n’a surtout pas été épargné par les critiques, les plus virulentes ayant été après le GP de France où il fut, pour les commissaires, à l’origine de l’abandon des deux autres Français en piste, Esteban Ocon et Pierre Gasly.



Mais fort de son expérience (131 Grand Prix de F1), de ses 10 podiums, le pilote de 32 ans a toute la confiance des patrons de l'écurie américaine, confiance renforcée depuis sa superbe 4e place glanée le week-end dernier lors du Grand Prix d’Autriche après être parti en 3e ligne.

4e sur le Red Bull Ring en engrangeant ses 12 premiers points au championnat du monde, Romain Grosjean espère bien confirmer sur le circuit de Silverstone, où les nombreuses lignes droites devraient permettre à sa Haas à moteur Ferrari de bien figurer.

6e en 2012 après un accident dans le 1er tour

"Nous devons avoir le même état d’esprit qu’en Autriche pour pouvoir répéter les mêmes chose. Et comme nous sommes sur une bonne dynamique, il s’agira de faire mieux que Renault, Force India ou McLaren", explique Romain Grosjean qui, en 2012, après avoir eu un accident dans le 1er tour avait terminé 6e sur ce circuit.



Le pilote Haas espère donc réussir un bon coup "sur ce circuit rapide mais difficile car certaines portions sont à très haute vitesse". Des propos qu’il a vérifié ce vendredi matin lors de la 1re séance d’essais libres, où il a perdu le contrôle de sa monoplace alors qu’il avait le DRS enclenché. Sa voiture étant trop endommagée, le Français a du se résoudre à rentrer au stand à pied alors qu’il avait jusque là réalisé le 6e temps. Il n'a pas pu ensuite participer à la 2e séance.



Le départ du GP de Grand Bretagne, 10e (des 21) manches du championnat du monde, sera donné dimanche 8 juillet à 15h10. Avec 146 points, l’Allemand Sébastien Vettel sur Ferrari est en tête du classement mondial. Il devance d’un seul point le Britannique Lewis Hamilton sur Mercedes. Le quadruple champion du monde, contraint à l’abandon lors du GP d’Autriche, tentera de remporter sa 6e victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne.