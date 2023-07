FORMULE 1 – GP d’Autriche : Max Verstappen remporte la course sprint

C’est la deuxième fois cette saison après le GP d’Azerbaidjan le 29 avril dernier que le championnat du Monde de Formule 1 accueillait une course sprint de 100 km. Et comme à Baku c’est une Red Bull qui l’a emporté.

Mais ce n’est pas le Mexicain Sergio Perez qui a passé le drapeau à damier en tête à l’issue du 24è tour mais le double champion du Monde en titre, le Néerlandais Max Verstappen.

Parti en tête, le pilote Red Bull a gardé sa position pendant toute la course sprint terminant avec 21 secondes d’avance sur Sergio Perez et 23 secondes sur la Ferrari de Carlos Sainz qui termine 3è. Suivent les deux Aston Martin de Lance Stroll et Fernando Alonso et la Haas de Niko Hulkenberg.

Esteban Ocon sur Alpine entre dans les points en terminant 7è ce qui n'est pas le cas de l’autre Français Pierre Gasly qui a passé le drapeau à damier à la 15è place.

Dimanche 2 juillet, le départ du Grand Prix d’Autriche (71 tours)) sera donné à 15h00 (heure de Paris) sur le Red Bull Ring. C’est Max Verstappen (Red Bull) qui s’élancera en pole position devant les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon s’élanceront respectivement en 9è et 11è position sur leur Alpine.

