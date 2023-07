Formule 3 : Décès du jeune pilote Dilano van 't Hoff sur le circuit de Spa-Francorchamps

Le monde du sport automobile est en deuil. Le jeune et prometteur Dilano van 't Hoff, 18 ans pilote de l'écurie MP Motorsport, a perdu la vie samedi en fin de matinée dans un accident survenu lors de la deuxième course d'une manche du championnat Formula Regional European Championship by Alpine (catégorie F3)



L’accident est intervenu en haut du passage du Raidillon de l'Eau Rouge pendant l'avant-dernier tour de la course. Sous des trombes d’eau, la monoplace du pilote Néerlandais est partie à la faute avant d’être percutée par une autre voiture lancée à pleine vitesse.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Stefano Domenicali patron de la Formule 1 a déclaré "Nous sommes très tristes d'apprendre le décès de Dilano van 't Hoff aujourd'hui à Spa-Francorchamps. Dilano est mort en poursuivant son rêve d'atteindre le sommet du sport automobile. Avec toute la communauté du sport automobile, nos pensées vont à sa famille et à ses proches."

Ce nouvel accident mortel sur le circuit de Spa-Francorchamps est quasiment le même que celui qui, le 31 août 2019 avait causé la mort du Français Anthoine Hubert. Depuis ce drame, ce passage du Radillon de l'Eau Rouge, réputé comme excessivement dangereux, avait pourtant été modifié pour réduire les risques d’accident.

