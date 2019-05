Formule 1 : Alonso et Vandoorne en vedette aux 6 heures de Spa

publié le 03/05/2019 à 13:38

Disputées ce samedi 4 mai 2019, les 6 Heures de Spa-Francorchamps sont une véritable répétition générale avant les 24 Heures du Mans, les 15 et 16 juin.



Toyota et son prototype hybride part évidemment favori pour la victoire avec l’équipage composé de trois anciens pilotes de Formule 1, le Suisse Sébastien Buemi, le Japonais Kazuki Nakajima et l’Espagnol Fernando Alonso qui a annoncé cette semaine qu’il arrêtait les épreuves d’endurances à l’issue du Mans.

Le double champion du monde F1 a pris la décision de stopper les courses d’endurance à court terme en expliquant : "C'est une courte pause. Si je reviens, ce sera dans une voiture type LM P1 pour courir pour la victoire au général, pas pour une de catégorie."

Mais avant le rendez-vous des 24 heures du Mans, Fernando Alonso prendra la direction des 500 miles d'Indianapolis afin de tenter de l’emporter (sur McLaren) et d’ainsi décrocher la Triple Couronne (victoire en F1 à Monaco, victoire au Mans et victoire aux 500 miles) que seul Graham Hill a obtenu au début des années soixante-dix



L’autre guest star de ses 6 heures de Spa est le local de l’étape, le Belge Stoffel Vandoorne qui fait ses grands débuts en prototype sur une BR de l’écurie Russe SMP

L’ancien pilote de Formule 1 avec McLaren en 2017 et 2018 qui court cette année en Formule E avec HWA Race remplace le Néo-Zélandais Brendon Hartley aux 6 Heures de Spa-Francorchamps et le Britannique Jenson Button aux 24 Heures du Mans

Trente-quatre voitures sont engagées dans cette épreuve avec 7 LMP1, 8 LMP2, 10 GTE-Pro et 9 GTE-Am.



La course aura lieu samedi de 13h30 à 19h30.