publié le 28/04/2019 à 16:26

Parti en pole position, Valterri Bottas a remporté la 5e victoire de sa carrière en terminant devant son coéquipier, le champion du monde en titre Lewis Hamilton. C’est l’Allemand Sebastian Vettel sur Ferrari qui monte sur la troisième marche du podium.



Dans une course menée pendant une quinzaine de tours par la Ferrari de Charles Leclerc, les deux Mercedes n’ont pas tremblé sur le circuit de Bakou, réalisant pour l’occasion un quatrième doublé consécutif après ceux réalisés en Australie, en Chine et à Bahreïn. C’est la meilleure entame de saison d’une écurie dans l’histoire de la Formule 1.

Le Monégasque Charles Leclerc termine 5e de ce Grand Prix derrière le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui décroche quant à lui le point du meilleur tour en course.

D’habitude marqué par de nombreux faits de course, puisque disputé sur un circuit urbain, ce Grand Prix d’Azerbaïdjan, 1001e GP de l’histoire de la F1, aura été particulièrement calme mais n’a pas permis à Ferrari et à Red Bull de contester la suprématie de l’écurie Allemande qui s’envole en tête du classement constructeur.

Nouvelle désillusion pour Gasly

En revanche, nouvelle désillusion pour le Français Pierre Gasly. Parti des stands en raison d’une pénalité due à un non-respect d’un contrôle non effectué lors des essais libres, le Normand qui avait pourtant réalisé une superbe remontée jusqu’à la 6e place a été contraint à l’abandon à douze tours de l’arrivée sur problème moteur.



Peu de réjouissance non plus chez l’autre tricolore du plateau, Romain Grosjean et sa Haas peu inspiré sur les bords de la mer Caspienne ayant lui aussi abandonné quelques minutes auparavant.



Quant à Renault qui peine à marquer des points depuis le début de la saison, la marque Française n’a pas brillé dans les rues de Bakou puisque Daniel Ricciardo a été contraint à l’abandon à vingt tours de l’arrivée suite à un accident avec la Toro Rosso de Daniil Kvyat et Niko Hulkenberg termine 14e.



Prochain Grand Prix en Espagne, à Barcelone, le dimanche 12 mai