publié le 06/04/2018 à 08:40

Esteban Ocon 12e, Romain Grosjean et Pierre Gasly contraints à l’abandon : le 1er Grand Prix de la saison fut très loin des ambitions affichées par les trois pilotes français engagés cette année en Formule 1. "Nous n’étions pas assez performants pour espérer rentrer dans le Top 10 à Melbourne, mais nous avons bien travaillé durant ces deux semaines pour le devenir", estime Ocon.



Le pilote Force India, qui apprécie le tracé du circuit de Sakhir "pour ses virages rapides et ses opportunités de dépassement", avait été l’une des belles surprises de la saison passée. Pour ce 2e Grand Prix de la saison 2018, l’Ebroïcien devrait bénéficier d’évolutions aérodynamiques sur sa VJM1.

De son côté, Romain Grosjean espère effacer l’énorme déception de Melbourne, où il fut contraint à l’abandon à cause d’une roue mal serrée alors qu’il pointait en 5e position. "Évidemment, j’étais et toute l’équipe était déçue. Mais vu ce que nous avons montré, nous avons de gros espoirs pour la suite", souligne le pilote Haas qui aimerait bien renouer avec le podium qu’il avait connu à Bahrein en 2012 et 2013 lorsqu’il était chez Lotus.

Bahreïn ne se présente pas au mieux pour Gasly

Si Ocon et Grosjean espèrent de meilleures performances dans le golfe persique, pour Gasly, contraint lui aussi à l’abandon en Australie, Bahreïn ne se présente pas au mieux. L’écurie Toro Rosso vient en effet de remplacer des éléments moteur et turbo sur le bloc Honda qui équipe depuis cette saison la monoplace. Et même si le jeune Normand connaît bien le circuit Sakhir, où il a évolué en GP2, la tâche s’annonce difficile.



Le 14e Grand Prix de Bahreïn se déroulera en lumière artificielle et en nocturne. Le 13e avait été remporté l’an passé par Sebastien Vettel sur Ferrari. Valtteri Bottas (Mercedes) avait décroché la pole position. Sur ce circuit long de 5,412 km que les 20 pilotes devront parcourir 57 fois, Gasly et Brendon Hartley (Toro Rosso) ainsi que le Monégasque Charles Leclerc (Sauber) rouleront pour la première fois en Formule 1.



Sur le circuit de Sakhir, qui a cette particularité d’être balayé par les rafales de vent et de sable, l’Allemand Sebastian Vettel célébrera quant à lui son 200e Grand Prix.