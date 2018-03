publié le 14/03/2018 à 12:25

Après cinq Grand Prix disputés l’an passé, après un hiver intensif de préparation et après des essais de pré-saison très concluants la semaine passée à Barcelone, Pierre Gasly sera l’un des trois Français au départ du Grand Prix d’Australie le dimanche 25 mars prochain. Une date qu’il a depuis plusieurs mois surligné de rouge sur son agenda.



C’est en effet à Melbourne que le Normand de 22 ans va débuter sa première saison complète parmi les 20 meilleurs pilotes ayant le privilège de tenir le volant d’une Formule 1, les deux autre représentants bleu-blanc-rouge étant Romain Grosjean et Esteban Ocon. "Je n’ai qu’une hâte, c’est de commencer, surtout que je suis au meilleur de ma forme physique et mentale et que le bilan des deux semaines de test en Catalogne est vraiment positif".

Pierre Gasly aura comme co-équipier le Néo-Zélandais Brendon Hartley (28 ans) au sein de la Scuderia Toro Rosso. Au volant de la monoplace numéro 10 désormais équipée d’un moteur Honda, le jeune Français a montré de belles choses à Barcelone, réalisant même le 3ème temps de sa journée de roulage sur la piste du circuit Catalunya.

Objectif personnel de battre mon équipier Pierre Gasly Partager la citation





"La voiture est plus stable que l’an passé, les ingénieurs ont bossé dur pour ça. Il ne faut pas oublier que 700 personnes travaillent chez Toro Rosso. Brendon et moi ne sommes que le dernier maillon de la chaîne", souligne-t-il. Pour cette saison ponctuée de 21 Grands Prix, Pierre Gasly a le cœur "à tout donner avec comme objectif personnel de battre mon équipier, car nous avons le même voiture. Nous partons à armes égales, et même si nous nous entendons très bien, sur la piste, pas de sentiments.

Pierre Gasly dans l'un des studios de RTL Crédit : Frédéric Veille

Issu d’une famille de passionnés de sport automobile - sa grand-mère et son père étaient des champions de karting -, Pierre Gasly réalise donc en cette année 2018 une partie de son rêve, lui qui depuis l’âge de neuf ans fait tout pour arriver là où il est. "Mais mon objectif reste toujours de devenir un jour champion du monde !", lance-t-il, lui qui à l’âge de 6 ans avait demandé à Pascale, sa maman, quelles études il fallait faire pour être pilote de Formule 1.



En attendant c'est une longue saison de courses parmi l'élite mondiale qui l'attend avec en point d'orgue le Grand Prix de France en juin prochain où il sera, c'est certain, encouragé par tout le public tricolore qui fonde de grands espoirs en lui.

Pierre Gasly avec Éric Jean-Jean, animateur sur RTL et RTL2 Crédit : Frédéric Veille