Formule 3 : Billy Monger sur le podium pour son retour à la compétition

publié le 31/03/2018 à 20:21

Le jeune Anglais Billy Monger, qui effectuait son retour à la compétition samedi 31 mars sur le circuit d’Oulton Park, dans le Cheshire, a terminé sur la 3e marche du podium de la première course de la saison d'ouverture du championnat de Formule 3 britannique. Parti en 5e position, le jeune pilote de l’écurie Carlin Racing avait reçu une autorisation spéciale pour participer à cette course, après avoir effectué de nombreux tests de pré-saison.



Sa monoplace est spécialement adaptée à son handicap. Billie Monger accélère grâce à une palette située sur son volant et freine en utilisant sa prothèse de jambe qui enfonce une pédale. C'est la première fois que Billie Monger, 18 ans, disputait une course depuis son grave accident survenu le 16 avril 2017 sur le circuit de Donington Park lors d’une manche du championnat de Formule 4 britannique

L’accident de Billie Monger avait ému le monde entier. Plus de 850.000 livres sterling avaient été collectés pour l’aider dans sa reconstruction et son retour à la compétition. Plusieurs grands champions du monde de Formule 1 comme Lewis Hamilton, Jenson Button ou encore Nico Rosberg y ont contribué financièrement.

Billy Monger le 31 mars 2018 Crédit : Twitter Billy Monger